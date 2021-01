Pugilato: torna Scardina,26/2 a Milano combatte per titolo Ue

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - La boxe da non perdere torna venerdì 26 febbraio all'Allianz Cloud di Milano, dove Daniele Scardina, detto 'King Toretto', affronterà l'insidioso spagnolo Cesar Nunez per il titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi, attualmente vacante, nel clou di una riunione organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e da Dazn, che trasmetterà in diretta l'evento.

Scardina, imbattuto da professionista con 18 vittorie di cui 14 prima del limite, torna sul ring dopo un 2020 in cui non ha combattuto a causa della pandemia ma che lo ha visto partecipare al programma televisivo 'Ballando con le Stelle'. 'King Toretto' riprenderà quindi a Milano la sua strada verso quel titolo mondiale a cui, dichiaratamente, aspira.

Il sottoclou della manifestazione è di alto livello: l'imbattuto milanese d'adozione Maxim Prodan difenderà il titolo internazionale Ibf dei pesi welter contro il ferrarese Nicola Cristofori (11-2-2 con 1 KO), mentre Francesco Grandelli sfiderà il campione d'Italia dei pesi piuma Davide Tassi per il titolo internazionale Ibf della categoria. Da seguire anche Nicholas Esposito, che se la vedrà con il campione d'Italia dei pesi welter Tobia Loriga in una sfida senza corona tricolore in palio.

"Siamo contenti di ritornare all'Allianz Cloud di Milano per il primo show del 2021 di Matchroom Boxing Italy e Opi Since 82 - commenta il 'managing director' di Matchroom Sport Eddie Hearn -. Daniele Scardina stava facendo eccellenti progressi prima che la pandemia lo costringesse a stare fuori dal ring per tutto il 2020. Attendiamo il suo ritorno contro Nunez, e godetevi il match su Dazn". (ANSA).