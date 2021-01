Regione, bagarre dopo l'intervento di Fontana

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Bagarre oggi in Aula al Pirellone subito dopo il discorso del governatore lombardo Attilio Fontana. Al termine del suo intervento, il consigliere Michele Usuelli di +Europa, si è polemicamente inginocchiato davanti a lui chiedendo che i dati disaggregati sulla pandemia fossero resi pubblici. "Dato che non so più come chiederlo, ve lo chiedo in ginocchio" ha detto. I consiglieri di Movimento 5 Stelle e Pd hanno esposto cartelli ("Verità per i lombardi", "Basta bugie", "La zona rossa è colpa vostra") chiedendo le dimissioni della giunta.

Il presidente Fontana, la vice Moratti e parte della giunta hanno lasciato l'Aula. A quel punto il presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi, dopo aver formalmente censurato Usuelli ha sospeso la seduta, ripresa dopo circa mezz'ora, per essere subito nuovamente interrotta. "È da giugno che la Lombardia dava all'Iss dati sbagliati per compilare l'Rt, l'ho segnalato già allora in un'interrogazione scritta - ha detto Usuelli, che è stato espulso -. Tutte le regioni compilano i campi in modo giusto, tranne la Regione Lombardia". (ANSA).