Covid: Sala, Fontana dice dati pubblici, non è così

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana "alla mia richiesta di avere i dati", su cui è stato calcolato l'indice Rt che ha messo la Lombardia per una settimana in zona rossa per errore, "mi risponde che sono pubblici, non è così ma soprattutto sono veri o no? Per un tempo da definire non erano dati veri". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di una conferenza stampa digitale promossa dai sindaci di centrosinistra dei capoluoghi lombardi per chiudere chiarezza sui dati dopo che la regione è stata in zona rossa per sbaglio.

"Credo che bisogna ripartire da un'interpretazione tecnica, è un fatto tecnico il calcolo dell'Rt, la politica non deve c'entrare nulla a meno che non si scelga una via diversa - ha aggiunto Sala -. Cioè a meno che non si dica che la politica si prende l'onere di definire delle misure prescindendo da un'analisi tecnica. Ma si è deciso di delegare ad un algoritmo la decisione su quello che i cittadini di una regione possono o non possono fare, quella è la regola. Non avrei nulla da dire se il governo e le regioni decidessero che il sistema va rivisto ma fino ad allora governa questo algoritmo e non è pensabile che solo la Lombardia abbia interpretato nel mondo giusto le cose.

Noi vogliamo capire cosa è successo e ritornare con i dati al 12 ottobre". (ANSA).