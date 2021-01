Sala, sui dati non è vero che non è colpa di nessuno

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Quando il presidente Fontana dice che non è colpa di nessuno non è così, di qualcuno è colpa, il problema non è fare un processo ma correggere il malfunzionamento". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto nella conferenza stampa digitale promossa dai sette sindaci di centrosinistra di capoluoghi lombardi per chiedere alla Regione Lombardia chiarezza sui dati dei positivi da Covid, dopo che la regione è stata una settimana in zona rossa per errore.

"C'è la capacità politica e quella tecnica, i due apparati devono lavorare insieme, è molto importante che ci sia un controllo tecnico forte su quello che si fa e credo che da questo punto di vista qualche pecca ci sia stata - ha aggiunto Sala, -. Questa storia andrà avanti e il problema non è dare le colpe, ma risolvere la situazione". (ANSA).