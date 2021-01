Fontana, ho idea precisa cosa non va nell' algoritmo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Io l'idea ce l'ho e ben precisa, ma sono questioni molto tecniche e difficili da sintetizzare": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha risposto in questo modo alla domanda se ha idea di cosa non funzioni nell'algoritmo che porta a definire il livello di rischio Covid e dunque in che zona devono essere inserite le Regioni.

"Noi - ha aggiunto - abbiamo mail, telefonate e dialoghi riguardanti questa lunga interlocuzione" con l'Istituto superiore di Sanità.

Di cosa non vada nell'algoritmo, ha aggiunto Fontana, hanno una idea precisa anche "i tecnici regionali ce si sono confrontati con quelli dell'Iss da cui poi è arrivata la richiesta di una diversa valorizzazione dei dati".

Nell'e-mail in cui la Lombardia chiede il ricalcolo dell'Rt - spiega su fb Fontana - "la direzione Welfare si limita a rispondere a una richiesta di chiarimento avanzata dall'Istituto Superiore di Sanità al fine di risolvere il problema dei calcoli; a differenza di quello che si vorrebbe far emergere questa email non rettifica e non cambia i numeri standard precedentemente inviati". "Ieri sera è uscita una notizia incredibile! 'La Lombardia ha mandato un'email per chiedere il ricalcolo'. Ma scusate, è una settimana che lo diciamo. Abbiamo chiesto il ricalcolo per uscire dalla zona rossa dal primo momento. Dov'è la notizia?" si chiede Fontana. Per il governatore "solo grazie alla nostra iniziativa la Lombardia oggi è zona arancione e molte attività hanno potuto riprendere.

La vera notizia arriverà quando chiariranno come l'algoritmo elabora i dati standard giornalieri che stiamo mandando da 11 mesi". (ANSA).