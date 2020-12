Galli: 'E' l'occasione per voltare pagina'

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "È ora di voltare pagina, questa è l'occasione, inizia la possibilità di voltare pagina": lo ha detto il primario dell'Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, tra i primi a vaccinarsi oggi all'ospedale Niguarda in occasione del lancio della campagna vaccinale contro il covid.

Per quanto riguarda la sicurezza del vaccino, "il 100% di sicurezza non esiste per nessun farmaco, vaccino o intervento chirurgico". (ANSA).