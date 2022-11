Rampa aeroporto: Bucci, una sorpresa inaspettata

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - "La rampa per l'aeroporto chiusa? Il discorso è delicato. E' stata una sorpresa che nessuno si aspettava, non era nel programma dei lavori, un imprevisto. Mi auguro che non ci siano più segnalazioni di questo tipo, noi il lavoro lì lo stiamo completando. Il ponte montato a settembre sarà aperto tra gennaio e febbraio quando ripristineremo la circolazione come era prima. Mentre tutta la sopraelevata portuale dall'ex Ilva fino alla Lanterna richiederà ancora un anno e mezzo di lavori". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell'inaugurazione di piazza Rizzolio a Cornigliano rispondendo alle domande dei giornalisti.

La rampa di via Albareto che porta all'aeroporto è stata chiusa improvvisamente per motivi di sicurezza con conseguenti disagi per tre giornate per chi doveva raggiungere lo scalo genovese. (ANSA).