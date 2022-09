Eni responsabile sversamento idrocarburi nel Varenna a Genova

E' avvenuto in un deposito di Eni lo sversamento di idrocarburi che ha invaso il fiume Varenna a Genova. Lo ha detto la stessa azienda. "Eni conferma che il torrente Varenna è stato marginalmente interessato dallo sversamento di idrocarburi avvenuto durante le operazioni propedeutiche agli interventi di manutenzione straordinaria dell'oleodotto Genova Pegli". Secondo un portavoce di Eni, la perdita di greggio è avvenuta "su un'area pavimentata all'interno del deposito". La perdita sarebbe stata prontamente interrotta, sarebbero stati attivati tutti i sistemi di contenimento e bonifica e poste anche delle panne assorbenti a protezione del torrente Varenna limitrofo all'area.

"L'intervento ambientale per la totale bonifica dell'area - fa sapere il portavoce di Eni - è tuttora in corso e sarà concluso nei prossimi giorni". (ANSA).