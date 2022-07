Sampdoria: Quagliarella rinnova e dice "E' storia infinita'

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - E' ufficiale il rinnovo di Fabio Quagliarella con la maglia della Sampdoria fino al 30 giugno 2023. Così il 39enne proseguirà la sua avventura con il club ligure e sul suo profilo social l'attaccante ha commentato così l'accordo con la Sampdoria.

"Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po' di più... Sono orgoglioso di poter continuare la mia avventura con la Sampdoria e grato alla società per questa nuova opportunità.

E grazie, come sempre ai nostri tifosi, per farmi sentire a casa come dal primo giorno che ho vestito questa maglia", ha scritto l'attaccante. (ANSA).