Bucci, ci ha chiamato la Germania per rifare un ponte

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - "Negli ultimi cinque anni Genova ha guadagnato una credibilità internazionale che non esisteva prima e che poche città hanno. Ci ha chiamato addirittura il presidente di un lander tedesco per ricostruire un ponte, hanno chiesto a noi come si fa". E' la curiosità rivelata dal sindaco di Genova Marco Bucci alla presentazione della sua ricandidatura. "Dalla Germania ci hanno chiamato, sono stato molto orgoglioso per Genova, perché Genova ha conquistato questa credibilità e ce l'ha ancora e vogliamo andare avanti. Noi non vogliamo una città vecchia, che non significa anziana, vecchia come modo di pensare, vecchia e triste come vogliono i nostri avversari elettorali. Noi vogliamo una città gioiosa, divertente, che sa guardare al futuro". (ANSA).