Calcio: la Samp cade ancora, vola il Bologna

(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - Colpo esterno del Bologna che, grazie a Svanberg e Arnautovic, espugna Marassi sconfiggendo la Sampdoria 2-1, dopo un momentaneo pareggio di Thorsby, e vola in classifica.

Per i padroni di casa terza sconfitta consecutiva arrivata dopo una settimana di ritiro che non è bastata però ai blucerchiati per riscattare le ultime prove opache e ora la panchina di D'Aversa è sempre più in bilico. Con una vittoria nelle ultime 8 gare e appena 9 punti in 12 partite il futuro del tecnico sampdoriano è infatti appeso ad un filo. Lo hanno già condannato i tifosi di casa, e con lui la squadra invitata più volte a 'tirare fuori gli attributi', e al triplice fischio hanno inondato lo stadio di fischi.

Gara molto vivace quella andata in scena in un Ferraris spazzato dalla tramontana con un primo tempo che ha visto protagonisti soprattutto i due portieri, Skorupski e Audero, bravi a neutralizzare tutte le incursioni avversarie. Sampdoria subito protagonista con Ekdal, respinta di Skorupski, e Askildsen al volo che colpisce il palo ma Bologna che non sta a guardare con Svanberg che mette fuori di poco.

Bologna che cerca in particolare di sfruttare le qualità di Barrow che al 20' ha guidato un velocissimo contropiede finalizzato da Arnautovic al quale si è opposto Audero , angolo che portava poi al tiro Theate, alto da pochi passi. Per la Sampdoria è il momento migliore con Candreva che spara alto e Caputo che ci prova rasoterra ma trova Skorupski attento a deviare in angolo. E ancora il portiere ospite sale in cattedra alla mezz'ora per rispondere con i piedi ad una conclusione di Candreva.

Il Bologna, passato il pericolo, cresce rendendosi pericoloso con Soriano che supera Audero ma non Candreva sulla linea e nel finale Soriano si gira bene in area ma Askildsen sulla linea gli nega la gioia del gol.

L'intervallo fa bene al Bologna che al rientro va subito in vantaggio. Soriano chiude un triangolo con Dominguez in area da destra appoggiando in mezzo per l'accorrente Svanberg che dal dischetto non sbaglia.

Il gol è una doccia fredda per i padroni di casa che faticano a reagire e anzi rischiano il raddoppio evitato grazie ad Audero su Barrow al 18'. D'aversa si gioca così le carte Torregrossa e Ciervo con Quagliarella che rimane in panchina per un colpo alla gamba durante la rifinitura di ieri. Da una palla inattiva arriva comunque il pareggio con Yoshida che spizzica di testa una punizione di Candreva per l'inserimento di Thorsby che appoggia in gol in scivolata.

Nemmeno il tempo di esultare che il Bologna ritorna subito in vantaggio. Cross di Svanberg che trova sul secondo palo Arnautovic pronto a mettere in gol di testa. Per la Sampdoria è un colpo mortale e anzi Audero evita il terzo gol nel finale su Skov Olsen con una grande parata. Ma rimane la sconfitta e una classifica che inizia a far paura. (ANSA).