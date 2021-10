Dieci mln di danni e pioggia record, ne parla anche il Washington Post

L'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha effettuato un sopralluogo a Rossiglione e Campo Ligure, comuni della Vallestura colpiti dal maltempo durante la perturbazione che lunedì ha attraversato la Liguria. "Tutti questi territori saranno inseriti nella richiesta di stato di calamità - ha spiegato l'assessore Giampedrone -. In questo momento stiamo lavorando sulla computa dei danni, stimata in almeno 10 milioni di euro. Uno degli obiettivi principali resta quello di togliere dall'isolamento le persone, facendo un elenco di situazioni strutturali su cui dobbiamo intervenire. Ricordiamo che in questa zona sono caduti quasi mille millilitri di pioggia in 24 ore, un record europeo, come riportato anche dal Washington Post che fa capire il carattere di eccezionalità delle piogge". Tra le province di Genova e Savona ci sono 10 famiglie sfollate e 21 isolate.

L'assessore alla Protezione Civile ha incontrato, dopo i sindaci di Rossiglione e Campo Ligure, i primi cittadini di Urbe, Sassello, Tiglieto o Masone. "In questi due giorni faremo incontri tecnici con la Città metropolitana e le Province perché vogliamo dare risposte veloci sulle arterie fondamentali, finanziandole, nel caso fosse necessario, con risorse regionali".