Cinque negozi alimentari chiusi a Genova per carenze igieniche

Cinque negozi alimentari sono stati chiusi a Genova per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla Asl 3, a tali esercizi sono state comminate oltre 45mila euro di sanzioni amministrative in totale. È uno dei risultati dell'operazione ad 'alto impatto' condotta dalle forze dell'ordine nei quartieri di Sampierdarena, Cornigliano, Rivarolo, Certosa, Bolzaneto e Pontedecimo.

L'operazione ha visto la partecipazione di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e Asl 3 sulla base delle direttive impartite dalla Prefettura di Genova e e secondo le modalità condivise al tavolo tecnico del questore.

Nel corso dell'operazione è stata sospesa la licenza a un negozio di frutta e verdura di via Rivarolo dopo che i militari hanno accertato che all'interno dell'esercizio era stata avviata un'attività di spaccio di droga, gestita dallo stesso titolare.

L'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di cocaina.

Durante i controlli è stata altresì rilevata la presenza di due lavoratori irregolari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA