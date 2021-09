Scheletro donna ritrovato a Genova in zona Fiera

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, praticamente uno scheletro, è stato trovato nel pomeriggio di oggi da un clochard a Genova in via dei Pescatori, vicino la Fiera del mare nel quartiere Foce. A trovare i resti di donna è stato un clochard che ha visto uno zaino e poi le ossa. L'uomo ha chiamato subito le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi scientifici e il medico legale. Al momento non sembrano esserci segni di violenza. (ANSA).