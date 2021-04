ANSA/Calcio:decide il solito Caicedo, Lazio supera Spezia

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Una Lazio stanca e imprecisa batte lo Spezia grazie ad un rigore deciso dall'utilizzo della Var da parte dell'arbitro. Dopo un primo tempo ben giocato dai liguri, gli uomini di Inzaghi ripartono di slancio nella ripresa andando in vantaggio con Lazzeri. Quando il 2-0 laziale sembra nell'aria ecco il pari spettacolo degli ospiti con l'ex della Roma Verde.

Sull'1-1 la Lazio accusa il colpo, ma nelle fasi finali ecco il tocco di gomito di Marchizza valutato da penalty da Giua. A realizzare il gol del 2-1 dagli undici metri è il solito Caicedo entrato nel secondo tempo al posto di Immobile che dovrà attendere ancora per festeggiare il gol numero 150 in Serie A.

Brutto il finale di gara segnato da una rissa e dall'espulsione di Lazzari e Correa.

Per il match di Pasqua all'Olimpico Inzaghi in attacco punta sul tandem Immobile-Correa, mentre Lazzari e Lulic sono gli esterni. Chance per Pereira. Marusic in difesa con Acerbi e Radu. Le scelte di Italiano per Lo Spezia vedono in avanti Piccoli con Gyasi e Farias a supporto. Ricci in regia, Maggiore e Leo Sena gli interni di metà campo. In avvio di partita meglio i liguri: dopo l'occasione di Piccoli, va vicino al vantaggio Gyasi che impegna Reina con un tiro dal limite dell'area.

Biancocelesti pericolosi con Correa che servito da Immobile da centro area alza troppo la mira. Ma è ancora lo Spezia a sfiorare l'1-0 nel finale del primo tempo con il colpo di testa di Maggiore.

Nel secondo tempo si riparte con una Lazio molto più vivace e i risultati arrivano subito: dopo un'enorme occasione per Correa arriva il gol del vantaggio con Lazzari, l'ex Pescara ben servito sempre da Correa con grande freddezza supera Zoet.

Immobile e compagni continuano ad attaccare alla ricerca del 2-0 ma anche della 150esima rete in Serie A del bomber azzurro.

Quando il raddoppio laziale sembra sul punto di arrivare, ecco invece il gol del pari firmato dall'ex romanista Daniele Verde.

Bellissimo il gol dell'1-1 dello Spezia, su cross di Gyasi Verde in rovesciata manda la palla all'incrocio dei pali dove Reina non può arrivare.

Incassato il gol gli uomini di Inzaghi subiscono il colpo con i liguri sempre più aggressivi alla ricerca della vittoria. Nel momento più difficile, a far risalire le quotazioni della Lazio arriva un episodio favorevole grazie alla decisione della Var: l'arbitro concede il penalty per un tocco di braccio di Marchizza, dopo aver rivisto le immagini. A mettere dentro dagli undici metri è il solito Caicedo da poco subentrato a Immobile.

Di nuovo in svantaggio lo Spezia si lancia alla ricerca del pari che non arriva. Arriva invece un brutto episodio con una rissa nel finale causata da un fallo di Agudelo su Lazzari che reagisce e viene espulso. Rosso anche per Correa (doppia ammonizione) con la Lazio che chiude in nove ma con i tre punti in tasca. (ANSA).