Europa League: a Roma primi tifosi del Bayer Leverkusen

Con un volo di linea proveniente da Colonia, sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino i primi tifosi del Bayer Leverkusen impegnato questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico nella semifinale d'andata di Europa League contro la Roma. Con indosso le sciarpe e le magliette con i colori sociali del club a strisce verticali rosso e nero e la scritta "Forza Bayer" sul davanti, i supporters tedeschi, sorridenti, all'uscita dal Terminal 1, prima di raggiungere la città, chi in treno chi in bus, hanno manifestato ottimismo per la partita di questa sera mostrando il pollice alzato al loro passaggio davanti ai fotoreporter. Si calcola che sugli spalti dell'Olimpico saranno 5 mila i tifosi tedeschi presenti con lo stadio che ancora una volta farà registrare il sold out per la Roma (65mila spettatori attesi), il 55esimo consecutivo con i biglietti che sono andati a ruba in poche ore nei giorni scorsi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA