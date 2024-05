Rapina in un'abitazione ieri sera in via Amiterno, in zona San Giovanni. I ladri sono entrati in casa smurando una grata e hanno tentato di imbavagliare la proprietaria, una romana di 67 anni. Ma la donna è riuscita a mordere uno dei rapinatori e ha urlato attirando l'attenzione dei vicini. I due rapinatori sono scappati portando via alcuni monili in oro. Sulla vicenda indaga la polizia.



