Cantieri autostrade: Toti, ottenuto ampliamento esenzioni

"Dalla mezzanotte di oggi, l'attuale esenzione dei pedaggi autostradali verrà ampliata fino a Rapallo sulla A12. Questa è stata una delle richieste che abbiamo fatto come Regione e che è stata accolta oggi durante l'incontro con Autostrade per alleviare i disagi portati dal nuovo piano di manutenzione nel nodo ligure, che andrà avanti in queste settimane in cui la mobilità è limitata dalle misure per contenere il virus". Lo scrive sui social il governatore ligure Giovanni Toti che oggi ha partecipato al vertice con Aspi sui cantieri autostradali del nodo ligure (ANSA).