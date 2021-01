Cantieri autostrade: Aspi, contro disagi sconti e lavoro h24

Informazione capillare e quotidiana su tutti i canali siano essi social o canali tradizionali come My Way, turni di lavoro h24 7 giorni su 7 per accelerare i lavori e concludere i principali interventi entro il mese di giugno, ampliamento dell'esenzione fino a Rapallo sull'A12, un incontro ad hoc con le categorie economiche con il coordinamento della Regione Liguria per illustrare i prossimi passi del piano di manutenzione e ascoltare le esigenze del mondo produttivo.

Sono questi alcuni dei punti centrali emersi dalla riunione che si è tenuta oggi tra i vertici di Aspi e Regione Liguria sulla questione dei cantieri autostradali del nodo genovese. Al tavolo oltre al governator Toti e all'ad di Aspi Tomasi, il sindaco Bucci e gli assessori regionali Benveduti e Giampedrone e lo staff tecnico di Aspi. Dopo aver illustrato la pianificazione dei lavori concordata con il Mit Aspi ha accolto l'impegno h24 di tecnici e operai e all'ampliamento delle esenzioni, la Concessionaria ha reso noto di aver avviato nuovi strumenti di comunicazione digitale dedicati al territorio ligure che si affiancheranno a My Way, per informare il più capillarmente possibile l'utenza. Già dalle prossime ore verrà diramato un bollettino con le previsioni settimanali e giornaliere dei flussi di traffico, suddivisi per tratte e fasce orarie. Inoltre, è stato predisposto un applicativo che consente di consultare la situazione della viabilità aggiornata per consentire agli utenti la programmazione degli propri spostamenti, scegliendo il percorso ritenuto più indicato.

(ANSA).