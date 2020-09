Protesta educatori in appalto a Genova

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Basta appalti al ribasso, dignità a educatrici ed educatori", ""Lavoriamo nel disagio per trasformarlo, non per subirlo". Sono questi alcuni degli slogan che le educatrici e gli educatori scolastici in appalto, circa un migliaio a Genova, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta. Un presidio che doveva svolgersi sotto palazzo Tursi ma che, per le norme anti Covid, è stato spostato prima in Piazza della Vittoria e successivamente a De Ferrari. "Stiamo cercando di dire a tutti che svolgiamo un servizio pubblico che viene dato in appalto a cooperative private - spiega Simone Lazzerini, un educatore genovese - e ogni anno le condizioni lavorative peggiorano costantemente. Sopratutto con il Covid, con la didattica a distanza nella quale spesso non siamo nemmeno compresi, ci siamo trovati a perdere ore, ad avere stipendi che per molti sono arrivati a zero. Chiediamo l'internalizzazione del servizio, che viene svolto nelle scuole comunali e statali e che vorremmo equiparato anche a livello di trattamento contrattuale". (ANSA).