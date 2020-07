Sampdoria,con la Juve riecco Quagliarella

Uno sguardo al futuro per la Sampdoria che adesso, a salvezza raggiunta, può progettare la prossima stagione. Dalla difficile sfida con la Juve, Claudio Ranieri chiede conferme a quei giocatori che possono rappresentare l'ossatura nel prossimo campionato.Intanto, il club sta accelerando per arrivare con il tecnico ad un allungamento fino al 2022, e poi dalla prossima settimana incominceranno le operazioni di mercato. Ma intanto c'è voglia di chiudere in bellezza un campionato nato male ma finito molto bene, con una salvezza raggiunta con largo anticipo.

Con la Juventus, conferma per il 4-4-2 con il tedesco Chabot che prenderà il posto dello squalificato Colley: potrebbe essere una staffetta anche per il futuro visto che il gigante del Gambia piace in Premier League. Sulla fascia destra difensiva toccherà a Depaoli con Bertolacci in cabina di regia insieme a Thorsby in un reparto che dovrà fare i conti con l'infortunio di Ekdal e la squalifica di Vieira. Sulla fascia destra spazio a Linetty il cui rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 appare complicato anche se il club non vorrebbe lasciare andare via il centrocampista polacco, tra i più positivi in questa annata.

In attacco tornerà poi Quagliarella che, tra l'altro, 'ha nel mirino' Gianluca Vialli al terzo posto nella classifica dei bomber blucerchiati di sempre: il bomber campano si trova a quota 84, a una lunghezza appena dall'attaccante di quella Sampdoria che vinse lo scudetto nel 1991.

La squadra partirà domani mattina per Torino dal centro sportivo di Bogliasco: nella speranza che il caos viabilità sulle autostrade liguri, ormai quotidiano, non faccia brutti scherzi alla squadra di Ranieri. (ANSA).