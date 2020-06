Samp-Bologna Ranieri cerca punti e torna al 4-4-2

Cambia volto la Sampdoria di Claudio Ranieri nella sfida casalinga col Bologna, obiettivo aumentare la forza d'urto di una squadra che dovrà rinunciare ancora al suo capitano Fabio Quagliarella. Sarà la terza assenza consecutiva. Adesso la speranza è quella di poterlo avere a disposizione per la gara di mercoledì col Lecce, l'attaccante, infatti, non ha ancora smaltito il fastidio al polpaccio destro.

Dunque dal 4-5-1 al 4-4-2 dove Gabbiadini la' davanti sarà spalleggiato anche da Bonazzoli per fare male al Bologna. Di sicuro c'è da invertire un trend negativo anche se le prestazioni per larghi tratti sono stati convincenti con Inter e Roma ma la Sampdoria ha ottenuto zero punti. Ora bisogna però fare altri passi in classifica verso la salvezza anche perché come detto tra pochi giorni si tornerà in campo nella delicatissima trasferta di Lecce, uno scontro diretto che la Sampdoria non potrà assolutamente sbagliare. E si cercherà domani di dare uno scossone con Ranieri che chiede soprattutto quell'attenzione difensiva mancata nelle ultime gare. In difesa turno di riposo per il giapponese Yoshida poco brillante all'Olimpico e la coppia difensiva davanti ad Audero sarà composta da Colley e Tonelli. Mentre a centrocampo Ranieri si affiderà soprattutto a Ekdal per dare tempi e ritmi al gioco doriano con Ramirez esterno offensivo sulla fascia destra che avrà però carta bianca per agire negli ultimi sedici metri in appoggio al duo d'attacco. (ANSA).