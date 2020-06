Nuovi bus e posto bici su mezzi Atp

Due nuovi bus per le vallate genovesi e il ritorno del servizio di Bike Bus, novità importanti per Montoggio che ha ospitato la presentazione da parte di Atp Esercizio. Si tratta di due bus "Indcar Mobi City" che verranno utilizzati sulla linea di Montoggio: misurano 8.50 metri e montano una motorizzazione Euro 6. Inoltre, si legge nella nota diffusa dall'azienda "possiedono le migliori dotazioni di bordo quanto a tecnologie, standard di sicurezza e comfort di viaggio, compresa la rete wi-fi gratuita". In totale i posti a sedere sono 26+2, in base all'utilizzo o meno della zona disabile, più 5 ulteriori posti in piedi. "In questi ultimi anni abbiamo abbassato sensibilmente l'età media dei mezzi; proprio nelle vallate, a cominciare da quelle del Genovesato, ci sono stati gli investimenti più importanti", spiega Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio. Per quanto riguarda il nuovo servizio Bike Bus: un mezzo con 19 posti a sedere, che si rivolge principalmente a operatori turistici, gruppi di sportivi, appassionati di mountain bike e ciclo turismo che desiderano raggiungere le località dell'entroterra appenninico attrezzate con percorsi e strutture alle attività su due ruote.

Il Bike Bus funzionerà in particolare nell'area del parco dell'Antola, ovvero in Valle Scrivia e Val Trebbia. (ANSA).