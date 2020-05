Nave ospedale a Genova, esposto alla Corte dei Conti

L'esponente del movimento politico il Buonsenso, ex M5s Alice Salvatore, ha depositato un esposto alla corte dei Conti sulla vicenda della nave-ospedale ancorata in porto a Genova e allestita per ospitare pazienti in convalescenza post-Covid. L'esposto vuole "controllare che queste spese impazzite - scrive Salvatore - siano riconducibili a vere necessità e non a spot elettorali o spreco indebito di risorse pubbliche". LLa nave ospedale è un traghetto di Gnv, del Gruppo Msc, riadattato. "Il fatto stesso che dalla maggioranza non riescano a dare risposte concrete a domande semplici - prosegue Salvatore - è la prova evidente che sanno di aver agito molto male, in quanto potevano creare nuovi posti letto per i convalescenti nelle decine di strutture già esistenti sul territorio. Questa situazione continua di spese 'allegre' con i nostri soldi deve finire, la giunta Toti deve capire che non sono dei signorotti medievali che possono spendere e spandere ciò che tolgono dalle nostre tasche. Devono garantire che l'utilizzo dei soldi dei cittadini sia fatto nel miglior modo possibile e soprattutto non a vantaggio solamente della loro immagine politica o di amici che poi misteriosamente vediamo comparire nella lista dei finanziatori della fondazione Change" che sostiene il governatore