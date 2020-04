Il ponte cresce di altri 50 metri

Proseguono senza sosta i lavori di preparazione per il varo della campata tra le pile 12 e 13 del nuovo Ponte di Genova che avverrà domani mattina, operazione per la quale il commissario per la ricostruzione ha già disposto le modifiche alla viabilità con la chiusura di via Fillak. Con il collocamento in quota di questa campata, che misura i 50 metri di lunghezza e quasi 500 tonnellate di peso, la struttura supererà la soglia dei 900 metri sui 1.064 previsti.

Ieri, dopo il sollevamento del secondo macro concio è stata completata la struttura portante della campata P18 mentre a Ponente, con il completamento della pila provvisoria a lato di corso Perrone (che verrà chiuso) ci si appresta al sollevamento del primo concio portante della campata P1-P2 previsto per lunedì.