Convenzione per valorizzare sentieri sottomarini ai Bergeggi

Realizzazione di una rete di sentieri sottomarini di snorkeling e diving, percorsi attrezzati di snorkeling nell'area marina protetta di Bergeggi per favorire il nuoto in sicurezza e le immersioni naturalistiche. E' quanto previsto dalla convenzione approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente Giacomo Giampedrone nell'ambito del progetto Neptune sulla gestione della subacquea ricreativa che si inserisce all'interno del programma Italia Francia Marittimo per la gestione delle aree transfrontaliere comprese nell'arco dell'Alto Tirreno. La convenzione che viene approvata oggi è la seconda dopo l'approvazione di quella per la valorizzazione dei percorsi subacquei nell'area di Capo Mortola nel Comune di Ventimiglia.