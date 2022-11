Turista colto da malore, tassista lo salva con il defibrillatore

Un turista irlandese si è accasciato a terra mentre camminava con la moglie nei dintorni della stazione Termini a Roma. In quel momento passava un tassista la cui sigla è Lione 2 che si è fermato e, avendo a bordo del taxi un defibrillatore, non ha esitato a usarlo. Il 118 era stato già allertato.

L'intervento sull'uomo, che era diventato cianotico, è durato circa tre, quattro minuti e l'uomo si è ripreso. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza che ha portato il turista al Policlinico Umberto I mentre un altro tassista ha spontaneamente accompagnato la moglie al seguito dell'ambulanza.

Ringrazio a nome della città Gianluca, il tassista che oggi a Termini ha salvato la vita a un turista. Vedendolo a terra per un malore, è intervenuto col defibrillatore in dotazione al suo taxi, riuscendo a rianimarlo. #Roma è grata a chi come Gianluca si prende cura degli altri.