Incendio all'alba in un'abitazione, salvi due anziani

È stato domato in mattinata l'incendio divampato intorno alle 4 di questa mattina e che ha distrutto un'abitazione in via del Ceppo, nella località Tecchiena di Alatri.

All'interno della casa c'erano due anziani coniugi di 88 anni, nativi di Balsorano (L'Aquila) che si erano trasferiti in provincia di Frosinone per stare vicino alla figlia, sposatasi anni fa ed andata a vivere ad Alatri.

I due pensionati sono stati sorpresi nel sonno dalle fiamme, sono stati svegliati dall'odore acre del fumo e sono riusciti a scappare, dando l'allarme agli altri familiari che abitano accanto: è stato il genero a telefonare al 112 allertando i carabinieri ed i vigili del fuoco, poi a svegliare le altre persone del vicinato nel timore che l'incendio potesse estendersi alle altre case adiacenti.

Il fuoco è stato domato dopo ore di lavoro. Ora sono in corso gli accertamenti sulle cause: i primi indizi lasciano pensare ad un eventi accidentale legato all'impianto elettrico.

Non ci sono feriti ma la casa, con tutto ciò che c'era all'interno, è andata distrutta.



