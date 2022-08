Eventi, dibattiti, musica: arriva a Roma 'Il Nuovo Mondo'

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Letture di poesie, incontri con autori, performance artistiche, danze e discussioni su diversi temi legati al mondo della musica, dell'arte e del cinema tra classico e contemporaneo. Ma anche concerti ed eventi teatrali.

L'estate romana si arricchisce di una nuova proposta: "Il Nuovo Mondo", progetto ideato dall' associazione Lang Shining. Il festival culturale prenderà il via da sabato 27 agosto fino all'11 settembre e nei successivi weekend fino al 30 ottobre, in via Col di Lana. L' evento patrocinato dal Municipio I Roma Centro è vincitore del Bando del Comune di Roma l'isola che non c'era. La rassegna, diretta da Mario Soldaini e coordinata da una squadra di giovanissimi under 30, vedrà per trenta sere oltre sessanta ospiti provenienti dai diversi mondi della cultura.

Tutti i giorni dalle 17 alle 19 sarà dato spazio alle presentazioni di libri, letture di poesie, incontri con autori, performance artistiche, danze e discussioni su diversi temi legati al mondo della musica, dell'arte e del cinema tra classico e contemporaneo. Alle 19 sarà il momento dello spazio musicale, talvolta alternato con eventi teatrali, che anticiperà la musica dal vivo prevista per ogni sera. Si inizia il 27 agosto con Francesco Fratini Trio e live jam session. Sabato Jazz e Domenica Classica sono le certezze del festival, mentre durante tutta la settimana si potrà assistere a un concerto blues, una sessione acustica o le jam session improvvisate dai giovani musicisti romani. Tra i tanti ospiti della manifestazione anche Enzo Ciconte che l'11 settembre presenterà il nuovo libro Classi Pericolose: una storia sociale della povertà (Laterza 2022), e Luciana Castellina che concluderà la manifestazione il 30 ottobre con la presentazione del libro scritto con Milena Agus: Guardati dalla mia fame (Nottetempo).

