Peste suina, a Roma gli abbattimenti dopo il piano di contenimento

Perimetrare più rapidamente possibile la zona rossa per evitare l'espansione del contagio delle peste suina e in due o tre settimane mettere in sicurezza i cassonetti: è quanto è stato deciso nella riunione tra Campidoglio, Regione Lazio, Ama, la Polizia Locale, e i Municipi interessati (del I, XIII, XIV e XV).



Gli abbattimenti arriveranno dopo il piano di contenimento. In base alle competenze il comune di Roma dovrà occuparsi della cartellonistica e materiale informativo sul contagio e sulla eventuale raccolta porta a porta. Poi il problema dei rifiuti: in base alla mappatura, richiesta dal Comune, Ama ha individuato circa 700 cassonetti, di cui circa trecento da attenzionare particolarmente, proprio perché vicini ai corridoi di passaggio degli animali.