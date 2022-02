Sgomberate a Tor Bella Monaca le case dello spaccio

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sgomberati gli appartamenti legati ad un gito di spaccio a Tor Bella Monaca. Da uno di questi al 13esimo piano poche settimane fa era precipitata una giovane.

Stamani lo sgombero delle 5 case popolari, in via Santa Rita da Cascia, che seguono alle ultime operazioni a San Basilio e Ostia. Nell'intervento, che rigurdato immobili in una delle torri di Tor Bella Monaca, hanno preso parte polizia, Carabinieri e vigili urbani . Poche settimane fa, proprio da uno di questi appartamenti, era precipitata dal 13esimo piano una ragazza, forse per motivi legati agli stupefacenti.

L'intervento di stamattina fa seguito a uno dello scorso autunno, quando nel corso di una maxi operazione delle forze dell'ordine furono liberate nella Torre 50 anche le case occupate dal clan di Giuseppe Moccia. Le case occupate abusivamente avevano allacci illeciti alle forniture e più volte le persone della zona avevano lamentato vessazioni e degrado a causa dello spaccio. (ANSA).