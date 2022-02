Europa League: ungherese Kovacs arbitrerà Barcellona-Napoli

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Istvan Kovacs è l'arbitro designato per dirigere Barcellona-Napoli, andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League, in programma giovedì alle ore 18,45. Il 'fischietto' rumeno sarà coadiuvato da Marinescu e Artene e dal IV uomo Fesnic; al Var ci saranno Dankert e Dingert. L'olandese Serdar Gozubuyuk è stato invece scelto per Porto-Lazio: sarà assistito da Van Zuilen e Balder, mentre il IV uomo sarà Manschot. Infine, al Var ci saranno Van Boekel e Higler. (ANSA).