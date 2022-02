Tom Holland a Roma, con Gualtieri e Totti sui Fori: 'Luogo incredibile'

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ieri mattina, mentre stava lasciando il Campidoglio per recarsi al Maxxi, ha raggiunto sul belvedere Tarpeo l'attore Tom Holland e l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Gualtieri si è fermato con per salutarli e affacciandosi sul belvedere con vista sui Fori. "Quello è il mio ufficio", ha detto il sindaco indicando il suo balconcino. "Stupefacente, è un posto incredibile. Mai stato in un luogo del genere", gli ha risposto Holland. "Sono molto orgoglioso", ha replicato Gualtieri.