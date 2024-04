Padre e figlio rapinati da due uomini in strada a Roma

Un uomo di 60 anni e suo figlio di 20 sono stati rapinati nella tarda serata di ieri a Roma. E' accaduto in via Casilina vecchia mentre si trovavano a bordo della loro auto.

Due uomini si sono avvicinati e uno li ha minacciati con una bottiglia di vetro. Li hanno derubati entrambi del cellulare, il padre anche del portafogli con dentro 200 euro e al ragazzo hanno rubato un anello e una collana d'oro.

Il 20enne è stato soccorso e portato in ospedale per delle escoriazioni. Sulla vicenda indaga la polizia.



