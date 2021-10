Elezioni 2021: Roma, testa a testa Gualtieri-Michetti

Testa a testa tra il candidato di centrodestra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri In base al primo Intention Tecné per Mediaset, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 27-31% con Roberto Gualtieri (centrosinistra) sempre a 27-31%. Seguono Carlo Calenda (17-21%) e Virginia Raggi (16-20%). In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, alle comunali a Roma il candidato Roberto Gualtieri (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 26-30%.

