Festa Roma, Uma Thurman sul manifesto della 16/a edizione

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Uma Thurman è la protagonista dell'immagine ufficiale della 16/a edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 all'Auditorium Parco della Musica con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Laura Delli Colli, direttore generale Francesca Via. La foto è un omaggio all'attrice statunitense e alla sua straordinaria performance in Kill Bill: Volume 2 di Quentin Tarantino, che riceverà il Premio alla Carriera nel corso della Festa del Cinema 2021. Lo sguardo ipnotico dell'interprete attraversa lo schermo cinematografico e parla direttamente allo spettatore: il volto di Uma Thurman è un concentrato di energia, libertà e passione. Emerge il ritratto di una donna forte e determinata che lotta per quello che ama e trasforma il suo desiderio di vendetta nel sogno di nuova vita, alla ricerca di una vera e propria rinascita. "La scelta di siglare la Festa con l'immagine di un personaggio cult che continua a attraversare il cinema amato anche dalle generazioni più giovani non è solo un omaggio a un'attrice straordinaria ma un modo per augurare al cinema, oltre ogni cliché, la stessa energia e la stessa capacità di continuare a combattere per una vera stagione di ripartenza", sottolinea Laura Delli Colli. "Uma Thurman è un'icona del cinema contemporaneo: una donna forte, sensibile, intelligente e indipendente. Una presenza imprescindibile come la bellezza e la libertà", spiega Antonio Monda. (ANSA).