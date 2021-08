Rave al quinto giorno, in corso Comitato sicurezza

È arrivato al quinto giorno consecutivo il rave organizzato tra il Lazio e la Toscana. L'evento non autorizzato, che ha chiamato a raccolta giovani da tutta Europa, è in corso nelle campagne di Valentano nel Viterbese dalla notte fra il 13 e il 14 agosto. Le forze dell'ordine stanno controllando da giorni la zona a ridosso del terreno per impedire nuovi accessi. In corso una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. Sul tavolo anche la questione del rave in corso.

Intanto la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di un ragazzo di 25 anni avvenuta al rave. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore Paolo Auriemma, si procede per morte come conseguenza di altro reato. Il corpo del giovane è stato trovato nelle acque del Mezzano, dove il ragazzo era stato visto immergersi. I magistrati sono in attesa dei risultati dell'autopsia disposta per accertare le cause del decesso.