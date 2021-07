Assessore Lazio,dopo annuncio Draghi 38mila prenotazioni

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Dall'annuncio di ieri, da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi in merito al Green Pass abbiamo avuto oltre 38mila nuove prenotazioni per i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, durante la conferenza di inaugurazione del restauro della Biblioteca Lancisiana, presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Saxia. (ANSA).