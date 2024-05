Scontro nella notte fra auto e scooter a Roma, muore un 37enne

Incidente mortale nella notte su via Prenestina a Roma. Coinvolti un'auto e uno scooter. Dopo lo scontro il motociclista, un italiano di 37 anni, è stato trasportato in ospedale dove è successivamente deceduto. Sul posto gli agenti del gruppo IV Tiburtino della polizia locale.

Il conducente della macchina, un ragazzo italiano di 29 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi ed è stato portato al policlinico Tor Vergata per gli accertamenti tossicologici di rito.

Le pattuglie sono ancora impegnate nei servizi di viabilità nella zona e nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.



