Tennis, Open d'Italia: out la Trevisan, Shvedova al 2/o turno

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Martina Trevisan viene eliminata dagli Internazionali al primo turno per mano della kazaka Yaroslava Shvedova, n.665 Wta (in gara con il ranking protetto) in 2h34' di gioco, con il punteggio di 6-0, 6-7, 6-7. (ANSA).