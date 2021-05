Tennis: Open d'Italia: Musetti fuori al 2/o turno, avanza Opelka

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Si ferma al secondo turno l'avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali di tennis di Roma. Dopo le tre uscite in campo femminile, il giovane talento azzurro è stato eliminato dallo statunitense in due set con un doppio 6-4 in appena un'ora e tredici minuti di gioco. (ANSA).