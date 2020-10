"La preghiera che faccio a tutti è che per i prossimi 20/30 giorni bisogna diradare i contatti fra le persone. Per almeno un mese dobbiamo alzare il livello di guardia per abbassare la curva dei contagi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di una conferenza stampa a Roma. "Servono regole e senso di responsabilità - ha aggiunto Zingaretti -. Sta a tutti noi avere atteggiamenti responsabili".