Tar,3/11 ricorso contro impianto Anagni

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sarà deciso direttamente nel merito, il prossimo 3 novembre, il ricorso amministrativo con il quale Rete per la Tutela della Valle del Sacco, Comitato Residenti Colleferro e Anagni Viva, contestano la determinazione con la quale la Regione Lazio nel settembre scorso si è pronunciata in merito alla realizzazione di un "Impianto per la produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU presso l'impianto sito in località Selcianella Anagni" proposto dalla Saxa Gres. Il Tar del Lazio ha ritenuto che "alla luce delle caratteristiche della fattispecie rimessa a giudizio e delle questioni dibattute" - si legge nell'ordinanza - si richieda "approfondita disamina, incompatibile con la sommarietà della presente fase di giudizio". Nelle more, le esigenze cautelari manifestate dalla ricorrente, per il Tar, possono "ricevere adeguata tutela mediante la definizione del merito della controversia", per la quale è stata fissata il 3 novembre 2020 l'udienza per la trattazione di merito.