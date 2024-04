Sgomberato Futbolclub, 'era moroso col Comune per milioni'

"Avevamo promesso di riportare la legalità negli impianti sportivi comunali e lo stiamo facendo.

Questa mattina all'alba, con un'operazione coordinata con la Polizia Locale, i nostri uffici hanno sgomberato e ripreso il centro sportivo comunale di via degli Olimpionici 71, più noto con il nome commerciale Orange Futbolclub". Lo rende noto l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato.

"Si tratta di uno degli impianti con la più alta morosità nei confronti di Roma Capitale - spiega - Parliamo di un mutuo di 5,4 milioni di euro mai pagato e rimasto a carico dei cittadini romani. Il Comune, in quanto garante della fideiussione con l'Istituto del Credito Sportivo, è stato pignorato e costretto a pagare di tasca propria oltre 4 milioni di euro. Oggi abbiamo posto fine a questa situazione inaccettabile: la concessione era decaduta già nel 2013, ma nessuna amministrazione prima era intervenuta".

"A fronte di un canone annuo di 7.559,23 euro, ovvero 630 al mese - continua l'assessore Onorato - il concessionario aveva subaffittato alcuni spazi interni per un totale di 37 mila e 800 euro al mese, ovvero potenzialmente oltre 460 mila annui d'incassi più percentuali di guadagno su diverse attività commerciali come ha verificato la Polizia di Roma Capitale.

Nonostante ciò, non ha saldato il debito con i contribuenti.

Inoltre, le tariffe applicate all'utenza non erano quelle calmierate previste dal regolamento comunale. Nella struttura, infine, sono stati realizzati abusi edilizi accertati nel 2014 dal II Municipio e anche da un sopralluogo della Polizia Locale avvenuto il 9 aprile 2021".

"Vorrei tranquillizzare i dipendenti, le famiglie e tutti i fruitori del centro sportivo - dice ancora Onorato - a partire dai centri estivi, grazie a Zetema, società in house di Roma Capitale, garantiremo la continuità della struttura, che non verrà abbandonata. Non vogliamo perdere tempo: il bando per la nuova concessione è già stato pubblicato ieri sera".



