Incidente durante regata, velista muore a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 30 APR - Un velista di 51 anni, di Cattolica, è morto oggi pomeriggio a Livorno in seguito a un incidente durante una delle regate organizzate nell'ambito della Settimana velica internazionale Accademia Navale - Città di Livorno.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato colto da malore mentre era a bordo e sarebbe stato colpito violentemente dal boma prima di cadere in mare dove è stato recuperato dalla rete dei soccorsi presente durante le regate della Settimana velica internazionale.

Il personale del 118 è intervenuto poi quando la barca che ha recuperato il velista ha attraccato a uno dei moletti che punteggiano la costa della città livornese. Il 51enne, spiegano gli organizzatori, è stato poi trasportato in ospedale "dove, purtroppo, è deceduto poco tempo dopo, nonostante tutte le cure ricevute". Sempre gli organizzatori spiegano che la dinamica dell'incidente è da chiarire ma è escluso il coinvolgimento di altre imbarcazioni.

L'incidente è avvenuto nel corso della regata della categoria Ilca dove gareggiano imbarcazioni Laser. Cordoglio è stato espresso dal Comune di Livorno che rende noto che "gli eventi a terra promossi dalla Fondazione Lem al Villaggio della Settimana velica sono annullati". (ANSA).