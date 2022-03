Ucraina: quasi 2 milioni dalla raccolta fondi regionale

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Quasi due milioni di euro donati per l'assistenza ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Una dimostrazione di solidarietà che arriva dall'Emilia-Romagna, attraverso la raccolta fondi avviata dalla Regione. Partita poco più di due settimane fa, sul conto corrente intestato all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono stati versati a ieri 1 milione e 944mila euro. A versare sono stati tanti cittadini e famiglie, insieme a imprese e gruppi industriali, rappresentanze economiche, datoriali e sociali.

La Giunta regionale ha approvato il progetto di legge per la destinazione dei fondi raccolti, e di quelli che continueranno a essere donati nei prossimi giorni. Tre le direzioni scelte: attività di assistenza e supporto alle vittime della guerra in Ucraina accolte in Emilia-Romagna. E il sostegno ai progetti umanitari al momento attivati in Ucraina dalle Ong che hanno partecipato al bando regionale aperto subito dopo l'avvio della crisi umanitaria, la cui conclusione è prossima. Infine una terza opzione, che guarda all'assistenza e alla ricostruzione in Ucraina, quando le condizioni lo permetteranno, di spazi pubblici di valore sociale come lo può essere una scuola, un asilo nido, una biblioteca, in stretto raccordo con i programmi del Governo e la progettualità nazionale. (ANSA).