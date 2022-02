Furti di parti di auto, recuperata refurtiva a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - Volanti, fanali, bocchettoni dell'aria condizionata, navigatori satellitari e anche interi cruscotti di auto di lusso, soprattutto Bmw, Audi e Mercedes. E' la refurtiva recuperata da carabinieri e polizia locale negli alloggi di due fratelli di 21 e 25 anni, entrambi cittadini italiani che vivono in un accampamento in zona Corticella, alla periferia di Bologna. La merce, con un valore di oltre 20mila euro, è ritenuta provento di furti su auto in sosta, alle quali erano state staccate parti della carrozzeria o dell'abitacolo.

Le varie componenti sarebbero poi state rivendute sul mercato clandestino dei ricambi. I due fratelli, perquisiti perché sospettati proprio di un furto su una vettura avvenuto a metà gennaio in via Selva Pescarola, zona Zanardi, sono stati denunciati per ricettazione. (ANSA).