Accoltellamento a scuola a Rimini, 15enne in ospedale: 'Reazione a bullismo'

Accoltellamento in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di Rimini, durante una lite tra due quindicenni. Secondo le prime informazioni uno dei due ragazzini è stato trasportato in pronto soccorso, ma non sarebbe grave. L'altro è ancora in classe e sta raccontando la sua versione dei fatti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che sono intervenuti, chiamati dai professori.

Dietro l'accoltellamento ci sarebbe una reazione a ripetuti episodi di bullismo. Esasperato dalle vessazioni del compagno di scuola, un ragazzo si è portato un coltello da casa e ha colpito il coetaneo.