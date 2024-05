Strage Suviana: il ricordo dei colleghi a un mese dall'incidente

A un mese dalla strage di Suviana, Enel Green Power ha ricordato nella centrale di Bargi le sette vittime, con un abbraccio collettivo in cui si sono stretti i colleghi.

L'ad di Enel Green Power Salvatore Bernabei ha invitato tutti a riunirsi e ricordato i colleghi che non ci sono più, le loro famiglie, coloro che ancora sono in ospedale, l'amore per le persone e la dedizione per il lavoro.

Don Augusto Modena, parroco di Camugnano, ha officiato la cerimonia in memoria di Adriano, Vincenzo, Paolo, Alessandro, Mario, Pavel e Vincenzo: i colleghi Enel Green Power hanno deposto una corona di fiori vicino al luogo dell'incidente, poi insieme si sono spostati nel piazzale per una preghiera comune e i ricordi di Don Augusto, di Bernabei e del sindaco di Camugnano Marco Masinara, presente insieme al sindaco di Castiglione dei Pepoli, Maurizio Fabbri.

