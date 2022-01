Ancora 20mila contagi, ma calano i ricoveri

Sono ancora 20mila circa i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di poco meno di 80mila tamponi.

Si contano ancora 29 morti: fra le vittime più giovani una donna di 59 anni in provincia di Bologna e una di 31 nel Riminese, affetta da gravi patologie pregresse. In calo i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 145 pazienti (sette in meno di ieri, 87 di questi non sono vaccinati), mentre negli altri reparti Covid ci sono 2.459 degenti (-2).

Aumenta sensibilmente anche il numero delle guarigioni e i casi attivi sono così sostanzialmente stabili: per la prima volta da settimane si registra anzi un calo, seppur leggerissimo (277 in meno su un totale di quasi 350mila). Il 99,2% dei casi attivi è comunque in isolamento a casa perché non ha bisogno di cure particolari. (ANSA).